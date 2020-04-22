أستمتع بمحاولاتى الفاشلة.. كنزى عمرو دياب تثير جدلا بإطلالة جريئة.. شاهد

نشرت كنزي عمرو دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة و فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهى تتأرجح على حبل معلق بشجرة كـ "طرزان".









وظهرت كنزي عمرو دياب، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية هوت شورت باللون الجينز الغامق قصيرا فوق الركبة، وبدى باللون الابيض مكشوف البطن.









ولم تستطع أن تتأرجح بسهولة فى البداية على الحبل الذي تسلقته في المنزل، وكتبت: "أستمتع بمحاولاتي الفاشلة".





كانت كنزى عمرو دياب ، قد نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جريئة أثناء أدائها الحركى على أغنية إنجليزية.



