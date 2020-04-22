المفتي : انتظار الفرج عبادة و يرد على الصلاة فوق أسطح المنازل .. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه يجب شرعا الانصياع للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على حياتنا، وأن انتظار الفرج عبادة والتزام المواطنين فى المنزل عبادة.





وأضاف مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن كل نداء يخالف التدابير الوقائية يؤدي إلى إرباك المشهد.





وأكد مفتي الجمهورية أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في محلها من أجل حماية الإنسان، مؤكدا أن الإنسان محور التكليفات الشرعية والشرع جاء بكل أحكامه لأجل الإنسان.





ولفت مفتي الديار المصرية ، إلى أن : المخالف للتعليمات التي أقرتها الدولة يأثم لأنه يعرض حياته وآخرين للخطر مشددا على أهمية طاعة الدولة وتنفيذ قرارتها لأنها تسعى لمصلحة الإنسان.





وأوضح علام أن الصلاة فوق الأسطح تخالف قرار منع التجمعات بما يعرض حياة الأفراد للخطر.



