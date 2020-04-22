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محافظات

التضامن الاجتماعي: تطوير 50 منزلا وتسليمها لأصحابها بقريتي حانوت وبلشاي بالغربية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:57 م
اعادة تأهيل المنازل
اعادة تأهيل المنازل
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احمد علي
أعلنت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الأربعاء، تسليم 50 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بقريتى حانوت بزفتى، وكفوربلشاى بمركز كفرالزيات، بعد إعادة تأهيل وتطويرها بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه،.

وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

 وأشار وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تلك المنازل بواقع 25 منزلا بقرية كفور بلشاى بكفرالزيات، و25 منزلا بقرية حانوت بزفتى.

مؤكدة أن أعمال تأهيل المنازل اشتملت على  تعلية الأسقف ، والمحارة، والنجارة، والسباكة، والكهرباء، وتركيب سيراميك والرخام ، و أعمال النقاشة والدهانات،و التشطيب الكامل للمنازل.
التضامن الاجتماعي: تطوير 50 منزلا وتسليمها لأصحابها بقريتي حانوت وبلشاي بالغربية
التضامن الاجتماعي: تطوير 50 منزلا وتسليمها لأصحابها بقريتي حانوت وبلشاي بالغربية
التضامن الاجتماعي: تطوير 50 منزلا وتسليمها لأصحابها بقريتي حانوت وبلشاي بالغربية
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