التضامن الاجتماعي: تطوير 50 منزلا وتسليمها لأصحابها بقريتي حانوت وبلشاي بالغربية

أعلنت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الأربعاء، تسليم 50 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بقريتى حانوت بزفتى، وكفوربلشاى بمركز كفرالزيات، بعد إعادة تأهيل وتطويرها بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه،.





وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.





وأشار وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تلك المنازل بواقع 25 منزلا بقرية كفور بلشاى بكفرالزيات، و25 منزلا بقرية حانوت بزفتى.



