عملاء CIA سابقون: بيل كلينتون منعنا من قتل أسامة بن لادن | فيديو

كشف عملاء سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أنهم مُنِعوا من قتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في الفترة التي سبقت أحداث 11 سبتمبر؛ بسبب مشروع قانون وقع عليه الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون.









ويوثق فيلم وثائقي جديد باسم "الحرب الاطول" The Longest War كيف كان بإمكان وكالة الاستخبارات اغتيال زعيم القاعدة السابق قبل 11 سبتمبر عندما جرت محاصرته.









وكان الإرهابي بن لادن يتنقل باستمرار لتجنب الكشف عن مكانه، ولكن في نقاط محددة كان يظهر على السطح، لتؤكد الولايات المتحدة موقعه وتتمكن من شن ضربة قاتلة ضده.









وكشف عملاء السي اي ايه وفقا للعمل الوثائقي أن زعماء القبائل المحليين في أفغانستان دفنوا متفجرات تحت مفترق طرق لتفجير موكبه عندما يمر، لكن أيديهم كانت مقيدة بسبب مذكرة الإخطار التي أصدرها الرئيس كلينتون في أغسطس 1998 والتي تعني أن أي أعمال مدمرة ممنوعة.









وتابع العملاء والمسؤولون السابقين في المخابرات الأمريكية في أواخر التسعينيات أن بن لادن لم يكن يعتبر تهديدًا كبيرًا.









وأضافوا "كان لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ما يسمى بـ "مشروع قانون قاتل" تم التوقيع عليه من قبل الرئيس كلينتون الذي قال أنه يمكننا المشاركة في'عملية خطرة ضد بن لادن، ولكن الغرض من هجومنا على بن لادن لا يمكن أن يكون لقتله، وفقا لما اوضحه رئيس وكالة المخابرات المركزية آنذاك في إسلام آباد، باكستان، بوب جرينير، في الفيلم الوثائقي الذي بث يوم الأحد على شوتايم الامريكية.









وذكر تقرير لجنة 11 سبتمبر أنه أذن لوكالة المخابرات المركزية بمهاجمة بن لادن بطرق أخرى.









وأضاف جرينييه في الفيلم الوثائقي "طُلب منا إزالة هذا التهديد للولايات المتحدة بشكل أساسي بيد واحدة مقيدة خلف ظهورنا".









وشرح جرينييه - الذي كان رئيسًا لوكالة المخابرات المركزية في إسلام أباد بباكستان في وقت مهمة معينة في التسعينيات - قائلا "كيف كان بن لادن يتحرك باستمرار ، وتم استخدام شبكات القبائل الأفغانية للإبلاغ عن رحلاته وأماكن وجوده".









وأضاف: عندما قاموا في النهاية بتضييق الخناق عليه وتحديد مكانه كان عليهم رفض الهجوم الصاروخي في 20 ديسمبر 1998 في قندهار.









وتابع "جاءت اتصالات قبلية إلينا، وقالت: انظروا ، إنه في هذا الموقع الآن، عندما يغادر ، سيكون عليه المرور عبر مفترق الطرق هذا".









وأوضح جرينير في الفيلم الوثائقي أن ما اقترحوه هو دفن مخبأ ضخم من المتفجرات تحت مفترق الطرق بحيث عندما تمر قافلته يمكن أن يفجروه ببساطة، وهو ما قوبل بالرفض.



