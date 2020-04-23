حكم أداء الصلاة الفوائت عن الميت؟.. الأزهر: يجوز في هذه الحالة

حكم تارك الصلاة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن

جاحدًا لها ظانًّا أنها لا تنفعه وتركها لن يضرّه، منكرًا لفرضية

فهو منكرُ معلومٍ من الدين بالضرورة، ويتحمل ما يترتب على ذلك ممّا يُقدِّره القضاء والحاكم في شأنه.