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أصل الحكاية

السلطات السعودية تداهم شققا مفروشة للمساج والحلاقة والحمام المغربى بالرياض.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:34 م
لحظة المداهمة
لحظة المداهمة
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عبدالله قدري
نشر الإعلامي السعودي فيصل عبد الكريم عبر حسابه الرسمي في سناب شات، تفاصيل لحظة مداهمة قوات الأمن بالرياض اليوم الأربعاء، شققا مفروشة أثناء منع التجول بالرياض بسبب جائحة كورونا.

وتبين من خلال عملية المداهمة أن الشقق المفروشة خصصت للمساج والحلاقة أثناء منع التجول في الرياض، وتديرها عمالة مخالفة من الجنسية الفلبينية، وتم إغلاقها وتسليم العمالة المخالفة إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي لاستكمال ما يلزم من إجراءات.

وكشف المقطع عن سجل مخصص لحجز المواعيد من قبل الزبائن، إضافة إلى غرف مجهزه للمساج وحمام مغربي، بعد ان قامت العمالة المخالفة باستئجار الغرف باسم وافد آخر من جنسية عربية.

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