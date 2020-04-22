مدير مستشفى النجيلة: هناك حالات شفاء من كورونا تخرج من المستشفى يوميا.. فيديو

أكد الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة أن المصابين بالمستشفى صحتهم جيدة مؤكدا إنهم يتلقون العلاج بعد تطبيق البروتوكول من وزارة الصحة مؤكدا أن هناك حالات شفاء تخرج من المستشفى يوميا.





وأضاف علي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن هناك لجنة عليمة من الصحة تحدد البروتوكول بكل المستشفيات وعندما يضعوة يكون موحد على جميع مستشفيات العزل.





وتابع مدير مستشفى النجيلة أن العلاج من المرض يفرق بين مريض الى اخر وعلى حسب سنه ومناعته.





وأشار الدكتور محمد علي أن هناك مريضا يستمر لمدة أسبوع ويتم شفاؤه وهناك مريض أخر قد يتم شفائه بعد شهر مؤكدا أن الاستجابة قد تكون مختلفة للعلاج.





وقال مدير مستشفى النجيلة أنه يتم إجراء تحليل روتينى واشعات على الصدر والرئة كل 3 او 4 ايام لكي يتم الإطمئنان على حجم الالتهاب الرئوى اذا قل أو زاد.