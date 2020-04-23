بسبب التقصير.. إحالة رئيس حي المنتزه أول ومديري الإزالات والإشغالات بالحي للتحقيق

أحال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حمدي شامة، رئيس حي المنتزه أول، ومديري الإشغالات والإزالات بالحي، للتحقيق، لتقصيرهم في مهام عملهم، وتواجد العديد من المخالفات بالمناطق المتفرقة من الحي.





كما قام بتحرير محضر مخالفة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية وتغريمها ماليا، لتواجد تراكمات كبيرة من القمامة على مزلقان سكة حديد سيدي بشر والتي تعرض حياة المواطنين للخطر .



