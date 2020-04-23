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محافظات

بسبب التقصير.. إحالة رئيس حي المنتزه أول ومديري الإزالات والإشغالات بالحي للتحقيق

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:50 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
أحال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حمدي شامة، رئيس حي المنتزه أول، ومديري الإشغالات والإزالات بالحي، للتحقيق، لتقصيرهم في مهام عملهم، وتواجد العديد من المخالفات بالمناطق المتفرقة من الحي.

كما قام بتحرير محضر مخالفة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية وتغريمها ماليا، لتواجد تراكمات كبيرة من القمامة على مزلقان سكة حديد سيدي بشر والتي تعرض حياة المواطنين للخطر .

وكلف المحافظ مسئولي الرصد البيئي برفع مخلفات وتراكمات القمامة في الحال، والاستمرار في المتابعة اليومية لعدم تكرار المخالفات مرة أخرى، ووضع شاليات زهور بتلك الأماكن لتجميلها ومنعا لوضع القمامة بها مرة أخرى، كما تم إزالة كافة الإشغالات التي تسببها الباعة الجائلين ، وإزالة منفذ بيع خضروات وفاكهة غير مرخص في الحال . 

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، لمنطقة سيدي بشر التابعة لحي منتزة أول، استجابة لشكاوى المواطنين وملاحظة ورصد العديد من المخالفات، أهمها تراكمات القمامة والتعديات على حرم السكة الحديد من الباعة الجائلين مما تسبب في تجمعات للمواطنين مما يعرض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وكذا وجود منفذ بيع غير مرخص بالميدان، واحتياج الرصف حول قضبان القطار للرصف.
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