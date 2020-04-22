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برلمان

بعد إقراره بـ البرلمان.. كيف سينقذ قانون المشروعات الاقتصاد المصري

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:24 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في البرلمان
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أحمد أيمن
أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمنح حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع، بجانب توفير قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادي المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى.

يحقق مشروع القانون عدة مميزات للشركات الناشئة ويعمل على رعاية العاملين فى مجال المشروعات الصغيرة وتذليل العقبات التى تواجههم.

ويستعرض "صدى البلد" 5 مميزات لمشروع القانون بعد موافقة البرلمان:

1- حدد حجم أعمال الشركات الخاضعة للقانون بـ 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه أو 5 ملايين جنيه رأس مال مدفوع لكل شركة صناعية حديثة التأسيس ولا يتجاوز 15 مليون جنيه. 

2- يسمح القانون لمجلس إدارة جهاز المشروعات بتخفيض حجم الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 50% لتشجيعها على الانضمام تحت مظلة القانون.

3- حوافز وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا.

4- وضع بديل لتسجيل الملكية العقارية، بنظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل للحصول علي تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضى .

5- معاملة مميزة للأنشطة الاقتصادية التى لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، وتقسميها إلى شرائح متعددة بحيث تسدد ضريبة مقطوعة من 2000 إلى 6 آلاف جنيه كحد أقصى.
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