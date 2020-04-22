أقوى 5 دوريات عربية تصديرا لـ النجوم حول العالم.. وموقف الدوري المصري

ونشرت صحيفة "المنتخب" المغربية تقريرا أكدت فيه أن الدوري المغربي الأكثر تصديرا للمواهب في الفترة الأخيرة بمجموع 51 لاعبا انطلقوا في الدوريات الاخري سواء أوروربا أو باقي العالم.





يأتي في المركز الثاني الجزائر، حيث صدرت 48 لاعبا لمختلف دوريات العالم، وفي المركز الثالث مصر بـ 33 لاعبا انتشروا بين عديد البطولات.





وجاءت ليبيا جاءت في المركز الرابع بـ23 لاعبا، ثم موريتانيا 14 لاعبا محترفا.





وفي سياقا اخر، أصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.





ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.