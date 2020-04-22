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أخبار البلد

الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي.. القبض على الإرهابي محمد السنبختي المتورط بتفجير كنائس في مصر

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:38 م
المتحدث باسم الجيش
المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري
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محمد وديع

أعلن الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي"، أحمد المسماري تمكن الجيش الليبي من القبض على الإرهابي محمد محمد السيد، المكنى بمحمد السنبختي.

وقال المسماري إنه عنصر خطير لا يقل عن خطورة هشام العشماوي.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أنه ألقي القبض على المذكور في منطقة غوط الشمال بطرابلس وتم ترحيله إلى بنغازي بنجاح، مشيرا إلى تورطه بتفجير كنائس في مصر.

واستطاع الجيش الليبي أمس الثلاثاء إلقاء القبض على الإرهابى الملقب بـ"تكتكه" وهو الذراع اليمنى للإرهابى هشام عشماوى وقتل فى محور عين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس على يد قوات الجيش الليبى.


والإرهابى "تكتكه" شارك فى عدة عمليات إرهابية فى مدينتى درنة وبنغازى، وهو خبير فى التفخيخ والمتفجرات وأحد المقربين من عشماوى.


ونعت حسابات مقربة من الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الإرهابى "تكتكه" خلال محاولته تفخيخ عدد من السيارات والانتحاريين فى محور عين زارة.

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