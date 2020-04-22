فيروس كورونا يضرب 40 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية

قال مسؤول أمريكي كبير في البحرية الأمريكية لشبكة "سي إن إن" اليوم الأربعاء، إن هناك حاليا حالات إصابة بفيروس كورونا الأمريكية في أطقم 26 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، وأصيبت 14 أخرى، لكن أفراد الطاقم المصابين تعافوا.





وأضاف أن الـ26 سفينة أمريكية ذات حالات الإصابة بفيروس كورونا حاليا إما في الموانئ أو في ساحات الصيانة.





ولا تفصح البحرية الأمريكية عن أسماء السفن الفردية المتأثرة أو العدد الدقيق للحالات لأن سياسة وزارة الدفاع تنص على أنها ستخاطر بالأمن التشغيلي إذا أصبحت التفاصيل علنية.





يوجد حاليًا 90 سفينة في البحر دون الإبلاغ عن حالات، والبحرية لديها حاليًا 297 سفينة حربية عاملة.





وحتى صباح الأربعاء، ثبتت إصابة 3.578 من أفراد الخدمة الأمريكية بالإصابة بالفيروس، بما في ذلك حالتي وفاة. وقد جاء ما يقرب من 800 من تلك الحالات من تفشي المرض على متن حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت حيث توفي بحار واحد أيضًا.





وسجلت الولايات المتحدة الامريكية 41.869 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة. و3180 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليصل إجمالي الوفيات في امريكا إلى 45.638.



