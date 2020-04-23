إحباط 3 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (3) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – شاشات تليفزيون - كيماويات) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (1,878,517 مليون وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر جنيهًا).





وفى مجال الأمن العام تم ضبط (21) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى)، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (91) مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (83) حكم قضائى متنوع.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



