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حوادث

ضبط 3 أطنان سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:00 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطــة الزقازيق أول بمحافظة الشرقية لحجبه عن التداول كميــة قدرهــا (3,500 طن "سكر حر - أرز أبيض" – 800 عبوة "زيت طعام") بقصد رفع أسعارها .

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

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