قبل رمضان بـ 24 ساعة.. أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توفير السلع الأساسية؛ استعدادا لشهر رمضان المعظم، وعرض اللحوم الطازجة الممتازة بسعر 90 جنيها، واللحوم السودانية بسعر 85 جنيها، مشيرا إلى أن اللحوم المجمدة سعرها لم يتغير، بـ 63 جنيها في الجمعيات.





وأكد وزير التموين أنه تمت الموافقة على فتح الاستيراد للحوم الطازجة مرة أخرى من السودان، ويوجد احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي 4 أشهر ونصف الشهر، كما وصلت أول شحنة من الدواجن المجمدة المستوردة هذا الأسبوع.



