مركز جامعة القاهرة للترجمة يقدم محاضرات مجانية باللغة الإنجليزية ..فيديو

أطلق مركز جامعة القاهرة اللغات والترجمة، أول محاضراته باللغة الإنجليزية، ضمن مبادرته لتعلم اللغة الفرنسية والإنجليزية، ببث محاضرات مجانية، يومي الأربعاء والخميس.









وقال المركز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المبادرة تهدف تنمية الطلاب لغويا في ظل ظروف الحجر الصحي، من خلال الجلوس في المنزل.









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ونشر مركز جامعة القاهرة اللغات والترجمة، أول محاضراته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باللغة الفرنسية، يوم الخميس الماضي، واليوم ينشر أو محاضراته باللغة الإنجليزية.









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وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن تعليق الدراسة وحظر التجول في البلاد، أسبوعين أخريين تستمر حتى 23 أبريل الجاري؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









وتنتظم أغلب كليات جامعة القاهرة، في عملية التعليم عن بعد، وذلك بعد قرار تعليق الدراسة، وإلغاء امتحانات الميدتيرم، ضم مجموعها إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتحميل المواد الدراسية عبر موقع الجامعة، وباستخدام وسائل التواصل المختلفة.



