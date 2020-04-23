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تعليم

اليوم.. تربية عين شمس تناقش آلية الامتحانات الإلكترونية والمشاريع البحثية اليوم

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:44 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس، إن مجلس الكلية سوف يعقد اليوم، الخميس، لوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الاعلي للجامعات عن مصير شكل الامتحانات.


وأضاف أبو العينين، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار وضع الامتحان سواء امتحان إلكتروني أو الاكتفاء ببحث يرجع إلى لإمكانية كل كلية وأعدادها.


وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.


وبالنسبة إلى الكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية: تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.

وقرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل، لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

كذلك قرر تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى أي استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص أى حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.
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