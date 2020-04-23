إحلال وتجديد 10 ماكينات غسيل كلوي بمستشفى قنا العام

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة سوف تقوم بإحلال وتجديد ١٠ ماكينات غسيل كلوى بمستشفي قنا العام.

وأضاف الداودي، أن ذلك يأتي فى إطار فى تطوير وتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المجانية المقدمة للمواطنين حرصًا على سلامتهم ورفع المعاناة عنهم.

وأوضح الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إحلال الأجهزة بناء على تعليمات وزيرة الصحة بمراجعة موقف ماكينات الغسيل الكلوى بجميع وحدات و مراكز الغسيل الكلوى التابعة لوزارة الصحة بمختلف المحافظات.





وأشار الخطيب، إلى أن إحلال وتجديد الماكينات، سوف يشمل التى تجاوزت 40 ألف ساعة عمل أو 10 سنوات لرفع كفاءة وحدات الغسيل.





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