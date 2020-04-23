اليوم.. طب حلوان تنظم لقاء علميا أون لاين

تنظم كلية الطب بجامعة حلوان يوما علميا بين كوادرها وكلية مارتن لوثر الألمانية ومستشفى هال الألمانية أون لاين لنقل وتبادل الخبرات وذلك لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا المستجد.













يأتي ذلك حرصا من جامعة حلوان على استمرار التواصل الدولى لفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي العلمى والبحثى تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب وتنفيذا لحملة خليك مستعد والتى أطلقتها وزارة التعليم العالي لمواجهة جائحة فيروس كوفيد ١٩.







