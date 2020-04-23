أرملة تطالب وزارة التضامن بمعاش لمساعدة أولادها

ناشدت زينب فوزى مختار، البالغة من العمر 45 عامًا ، من قرية بنى اشبل بمحافظة الشرقية،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزيرة التضامن ، بتسهيل حصولها على معاش يساعدها في مواصلة مسيرتها مع أسرتها الصغيرة .





وتقول فى رسالتها : توفى زوجها منذ أكثر من عامين، وترك لها طفلة تبلغ من العمر ١٣ عاما، ولسوء الحظ، أن الزوج لم يكن لديه عمل ثابت، وليس له معاش بالضمان ، وأعانى من آلام المفاصل، فلم تستطع مواصلة الخدمة في المنازل، أو حتى استكمال عملها، كعاملة نظافة بإحدى الحضانات بالقرية، فاضطرت لترك مسكنها، واستأجرت غرفة بدورة مياه بإيجار قيمته ٢٠٠ جنيه شهريا، غير صالح للمعيشة الآدمية .

للتواصل مع الشاكية ٠١١٤٢٠٩٢٧٥٦

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360