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رياضة

أشرف صبحي: تحويل مراكز الشباب إلى ناد أمر مرفوض ..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:29 ص
حسام الحارتي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تحرص دائما على تحية الكوادر الطبية في مصر والعالم لمواجهة فيروس كورونا.


وأضاف أشرف صبحي، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، أنه حرص على الاجتماع مع عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لبحث آليات عودة النشاط من جديد.


وأكد أن اتحاد الكرة وضع عدة سيناريوهات لعودة المسابقات المحلية من جديد.


وتابع "حالة التوقف الحالية أثرت بشكل سلبي على كافة المؤسسات الرياضية ".


وأوضح أن اتحاد الكرة صرف ما يقرب من 10 ملايين جنيه لدعم الأندية تقديرا للظروف الحالية.


وأتم "وزارة الشباب والرياضة تدعم نحو 500 نادٍ مرتين في العام".


وأشار وزير الشباب والرياضة إلي فتح الأبواب من أجل تدشين المشاريع الاستثمارية داخل مراكز الشباب لتحقيق المكاسب المادية معلقا:" تحويل مراكز الشباب الي نادي أمر مرفوض تماما ".



وأكد وزير الشباب والرياضة أن دعم الوزارة لمراكز الشباب مستمر في كافة الأوقات".

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