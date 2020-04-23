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بين الناس

ادعوا امتلاكي أكثر من سيارة .. مواطن يشكو إيقاف بطاقته التموينية

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن جمال علي محمد عبد الخير، مقيم بمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقته التموينية منذ خمسة أشهر بداعي امتلاك أكثر من سيارة. 

يقول الشاكي في رسالته إنه أمر منافٍ للحقيقة، وأنه قام بعمل تظلم وتقدم إلى مكتب التموين التابع له ما يفيد، أنه لا يمتلك سوى سيارة موديل 1982 علما بأن لديه أولاد بمراحل التعليم المختلفة ودخله محدود.
ورقمه القومي 26601030200677

للتواصل مع الشاكي: 01201319384

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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