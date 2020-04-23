ادعوا امتلاكي أكثر من سيارة .. مواطن يشكو إيقاف بطاقته التموينية

شكا المواطن جمال علي محمد عبد الخير، مقيم بمحافظة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقته التموينية منذ خمسة أشهر بداعي امتلاك أكثر من سيارة.





يقول الشاكي في رسالته إنه أمر منافٍ للحقيقة، وأنه قام بعمل تظلم وتقدم إلى مكتب التموين التابع له ما يفيد، أنه لا يمتلك سوى سيارة موديل 1982 علما بأن لديه أولاد بمراحل التعليم المختلفة ودخله محدود.

ورقمه القومي 26601030200677





للتواصل مع الشاكي: 01201319384



