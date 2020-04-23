محسن عادل: سيناء تفتح مشروعات عملاقة في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي

أكد محسن عادل نائب رئيس جمعية التمويل والاستثمار، أن سيناء تفتح مشروعات عملاقة في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن أنفاق سيناء تساعد في تيسير عملية نقل البضائع وتزيد الفرص الاستثمارية.





وأضاف "عادل"، في حوار عبر الفيديو كونفرس، ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء أمس الأربعاء، أن سيناء أرض الفرص الاستثمارية الواعدة والباب مفتوح أمام رجال الأعمال للمشاركة في المشروعات، لافتا إلى أن سيناء واحدة من أحسن المناطق في العالم لعملية الاستثمار.





وفي السياق نفسه، أشار نائب رئيس جمعية التمويل والاستثمار، إلى أن مصر بها فرص استثمارية واعدة ويجب استغلال البينية التحتية التي أقامتها الدولة.