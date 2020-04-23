داعمة للدولة.. حادة للحكومة.. مطمئنة للمواطنين.. مساندة للعمال.. مداخلات رئيس النواب بثاني جلسات البرلمان في زمن كورونا

عبد العال يطرح حلا وسطا لنقاش منحة قطاع الأعمال

ضرورة حضور الوزراء للبرلمان لحل مشاكل المواطن

التعامل مع البرلمان على أنه غير موجود "مرفوض"

قانون المريض النفسي مهم لمعالجة تداعيات كورونا

طمأنة بشأن جهود المواجهة وإعادة العالقين









شهدت ثاني جلسات البرلمان بزمن كورونا، عددا من المداخلات الهامة من رئيسه د. علي عبد العال، إبان المناقشات التي استمرت علي مدار ست ساعات تضمنت الموافقة علي 9 قوانين بصفة نهائية عبر سابقة برلمانية جديدة تمثلت في التصويت النهائي نداءًا بالاسم لتحقيق التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، وبدلا من تزاحم الأعضاء بالقاعة، و2 مشروع قانون فى مجموع المواد علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.









مداخلات عبد العال، جاء معظمها تعقيبات علي أحاديث النواب ورؤيتهم فى بعض الملفات والقضايا،وتأكيده المستمر علي أنه لا صوت يعلو الآن علي صوت مواجهة كورونا، وأن الدولة تقوم بدورها المنوط بها ولا تقصر في شيئ وخاصة ملف العالقين الذي آثاره البعض، لكنه كان حاسما أيضا مع الحكومة رغم تقديره لجهوده، إلا أنه تطرق لضرورة أن تعي أن أي إجراء في حاجة لتشريع لابد من إقراراه حتى لا يكون مصيره البطلان وعلي الوزراء الحضور للبرلمان ما إذا تم دعوتهم، وعدم التعامل مع المجلس وكأنه غير موجود بسبب هذه الظروف .





البرلمان وقضايا المواطن بزمن كورونا

رئيس المجلس أكد اهتمام البرلمان بكافة القضايا التى تهم المواطن المصرى، لاسيما فى ظل هذه الظروف، وفى مقدمتها ما يخص ملفات الصحة والتعليم، مطالبا بحضور وزراء الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى فى اجتماعات اللجان النوعية المختصة الأسبوع القادم فى هذا الصدد، مشددا على حضور وزيرى التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، خلال إجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب الأسبوع القادم لمناقشة كل ما يخص مشاكل التعليم والدراسة والأمتحانات والشهادات فى ظل جائحة كورونا، وكذلك حضور وزيرة الصحة أمام لجنة الشؤون الصحية.





إصدار أي تشريع تتطلبه الظروف

عبد العال أكد بشكل واضح بأن مجلس النواب موجود، ومستعد لأى تعديل تشريعى تتطلبه الظروف بما يحقق المصلحة العامة، مضيفا: "مينفعش اسيبها كده، والوزراء يتعاملون وكأن المجلس مش موجود، أننا حاضرون فى مناقشة المشاكل التى تهم كل بيت فى مصر" ودعا أيضا الوزراء إلى الالتزام بالحضور إلى المجلس عند انعقاد الجلسات العامة للبرلمان واجتماعات اللجان النوعية، مؤكدا أن الوزراء ملزمون بالحضور، خاصة عدم حضور وزيرة الصحة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.





الاجتماع والتشريع بشكل مستمر

رئيس المجلس أكد فى هذه المداخلة علي أن المجلس موجود ويعقد جلساته ويناقش مشروعات قوانين واتفاقيات مهمة، موجها حديثه للحكومة بقوله:" أرجو ألا يتصرفوا وكأن المجلس غير موجود"، متابعا :"المجلس مستعد للاجتماع والتشريع بشكل مستمر، وأن عدم الحضور غير مقبول وفقا لنصوص الدستور خلال مناقشة مشروعات القوانين.





اختصاصات السلطة التشريعية

مداخلات عبد العال في هذه الجزئية تكررت بتحذيرة للحكومة مرة أخري من التعدى على اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية، قائلا: "ليس معنى وجود ظروف وحالات ضرورة بسبب مواجهة جائحة فيروس كورونا، أن تتعامل الحكومة مع مجلس النواب على أنه غير موجود، المجلس موجود وينعقد وناقش وأقر 9 مشروعات قوانين أمس واليوم، وأى أمور تحتاج إلى تشريع لا بد أن تصدر بتشريع وليس بقرار من الحكومة أو أى وزارة، لأن ذلك يعرضها للبطلان، بجانب أنه غير مقبول".





ليس معنى حالة الضرورة أن تغنى القرارات عن التشريع

وقال رئيس البرلمان، موجها حديثه للحكومة: "هناك قرارات تتخذ تقتضى تعديلا تشريعيا، وليس معنى حالة الضرورة أن تغنى القرارات عن التشريع، فالقرارات التى تقتضى تعديلا تشريعيا لا بد أن تكون بتشريع كما نص الدستور، وعلى كل وزارة أن تراعى أن هناك مجلس نواب موجود، هذا المجلس عقد جلستين اليوم وأمس، ووافقنا على 9 قوانين وبعض الاتفاقيات، وأرجو من الوزراء ألا يتصرفوا كأن المجلس غير موجود، فما يقتضى التشريع لا بد أن يصدر بتشريع من المجلس، وما يقتضى صدور قرار يدخل فى اختصاص التنفيذية".





وأكد رئيس مجلس النواب أن أى قرار يقتضى تعديلا تشريعيا ويصدر بدون تشريع يواجه البطلان، وهو أمر غير مقبول، وأنا والمجلس لن نقبل التجاوز فى حق السلطة التشريعية". وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية، مؤكدا أنه سيبلغ رسالة رئيس البرلمان للحكومة والوزراء.





كورونا والاضطرابات النفسية

إبان مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، قال أن هذا القانون جاء في وقته لاسيما في ظل ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والذي سيخلف الكثير من الأمراض النفسية، حيث الحجز المنزلي الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد من المتوقع أن تخلف بعض الاضطرابات النفسية وحالات الاكتئاب، وهذا أمر موجود في العالم كله، مضيفًا: وتخصص "الطب النفسي" مهم "، خاصة مع جائحة "كورونا" حاليًا التي ستخلف حالات اكتئاب تستلزم تقدم العلاج النفساني لها.

نقاش منحة قطاع الأعمال

في إعادة المداولة علي المادة الخامسة بقانون العلاوة وما حدث من نقاش حول ضم منحة شركات قطاع الأعمال والقطاع العام للأجر الأساس، أكد بأن الحكومة ستلتزم بما تم اثباته فى الجلسة بالنظر فى ضم منحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام للأجر الأساسى بعد زوال هذه جائحة فيروس كورونا مضيفا: إن شاء الله هتزول الجائحة، وسيتحقق الالتزام ومزايا كثيرة أيضا". تعقيبًا على النائب محمد وهب الله.





وقال عبد العال: "المشكلة حاليا فى الآتى، مما لا شك فيه بأنه كان فيه مخطط فى فترة من الفترات لإخراج هذه الشركات من المنظومة الاقتصادية، وتم تحميلها بعمالة أكثر من اللازم، لأسباب معروفة، فهؤلاء العاملين يعملون فى شركات ذات منظومة خاصة، وبالتالى قائمة على الربح والخسارة، وهناك ما يسمى بالبطالة الاقتصادية، وبأنه كلما تزيد الأعباء على الشركة تستغنى عن العمال، لكن ليس هذا المنهج المتبع، وهناك دعم كبير من الدولة لقطاع الأعمال والقطاع العام، لتطوير الشركات، وتدعم القطاع العام كموظفين".





وأضاف :"المطلوب الان الحل الوسط، هل الحكومة تستطيع أن تلتزم بعد زوال جائحة فيروس كورونا بضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسى"، وعقب الوزير: "بعيدا عن الجائحة، خلال 3 سنوات سابقة رفضنا ضم المنحة للأجر الأساسى، لنا مبررات، وممكن أراجع مع حضرتك شركة شركة ودخول العاملين".





ورد "عبد العال": "هذه العمالة هى التى تعمل حاليا، وكل الضغوط عليها، فهى تعمل لتزود الإنتاج خاصة فيما يتعلق بشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، والحل أن تنظر الحكومة فى ضم هذه المنحة للأجر الأساسى، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا فضم هذه المنحة قد يواجه عقبات مالية، لكن الوزير يلتزم أمام المجلس بضم هذه المنحة بعد زوال هذه الجائحة".





لا صوت فوق كورونا

مداخلات عبد العال تضمنت أيضا التأكيد علي أنه سيتم نظر جميع الإشكاليات في الدوائر ولكن لا صوت يعلو فوق صوت كورونا الآن قائلا:" نخلص من الجائحة وبعد كدا نشوف كل حاجة"، وذلك في رده علي استعراض عدد من النواب إشكاليات الدوائر.





المستلزمات الطبية

تضمنت أيضا التأكيد علي أنه لا يوجد نواقص على الإطلاق فى المستلزمات الطبية، قائلا: "هناك بعض المشكلات فى قطاع الصحة ودا شىء موجود فى العالم كله، وعندنا أخف من كثير من الدول، وأى مرفق صحى يتم إعداده وفقا لعدد السكان"، وتابع: "حتى الآن ليس لدينا مشكلة فى عدد أجهزة التنفس الصناعى وأتمنى أن نظل فى هذا الإطار".





كورونا وعجلة الإنتاج

وأشار إلى أن الظروف الحالية لا تستدعى أى نوع من أنواع توقف العمل، وأن من لديه استفسار أو تحفظ يتم تأجيله لما بعد الأزمة، قائلا "هذا ليس توقيت توقف عن العمل أو محاسبة أو عتاب، وبالأمس وافقنا على فتح اعتماد إضافى بـ10 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة ستذهب منها مبالغ لوزارة الصحة، والجميع يعمل على توفير كل الإمكانيات لها"، مضيفا: "ليس هناك وقت لافتعال مشكلات مع وزارة الصحة، وسأدعو وزيرة الصحة للانعقاد"، وكانت الدكتورة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب، قد لفتت إلى وجود مجموعة تضم 7000 طبيب من أطباء التكليف يهددون بالتوقف عن العمل اعتراضا على ناظم التكليف الجديد الذى أقرته وزارة الصحة والسكان، مطالبة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بالتدخل لحل تلك الأزمة ودعوة الوزيرة للحضور لمناقشة هذا الأمر نظرا لما يقوم به الأطباء من دورا ملموسا فى مواجهة فيروس "كورونا"، لافتة إلى أن الأطباء هم حائط الصد الأول عن المجتمع المصرى فى هذه الأزمة.





أزمة العالقين

تضمنت أيضا حديث عبد العال بإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه عودة العالقين مع الحكومة وأنه سيتم حل هذه الإشكالية، في ظل الإرادة الموجودة، مضيفًا : "أراهن على انفراجة تشهدها الأيام القادمة لاسيما مع مؤشرات انخفاض أعداد المصابين وكذلك عدد الوفيات في العالم، وكذلك رفع القيود عن العمل وعودة الأنشطة الاقتصادية، متابعا:"هناك 12 مليون مصري في الخارج بعضهم مستقر والأخر يدرس، وجميعهم لهم حقوق، وهناك إرادة من الدولة بحل المشكلة، مشيرًا إلي أنه مع عودة النشاط الاقتصادي ستحل أزمة الطيران تلقائيا، ووزارة الخارجية تعمل علي مدار 24 ساعه لعودة العالقين مع الدول المضيفة، قائلا : اطمئنوا لن نترك أي مواطن".





النواب وكورونا