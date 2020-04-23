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المفتي يكشف تفاصيل لقاء حسن البنا مع أحد علماء الأزهر .. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:08 ص
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
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البهي عمرو
كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تفاصيل لقاء حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، مع أحد علماء الأزهر.


وقال مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى إن  «حسن البنا قال لعالم الأزهر إنه لم يجد  أزهريا كتب في السياسة الشرعية »، معلقا «هذا زيف ، فالبنا لم يكن يقرأ ولا يريد أن يقرأ، نحن لدينا ثروة فقهية كتبها علماء أزهريون في عصره ونقلتها عنهم الأمم».


ولفت المفتي، إلى أن«الإخوان يكرهون مؤسسات الدولة الدينية، ويريدون نشر أفكار مضللة، ومخططهم شمل نزع الثقة بين المؤسسات الدينية الرسمية والحكومة والشعب».


وأشار إلى أن «البعض يقول الإخوان كانوا كويسين ودعاة لربنا، والحقيقة أنه كان لديهم أهداف أخرى لكن الله أراد بمصر خيرا».


وحول تحريض الجماعة الإرهابية على القتل قال «جريمة بحق الإنسانية وبمصر، العلم الشرعي جاء للبناء وتحقيق الاستقرار وحماية الإنسان».


وأشاد بكتاب الدكتور عبد الفتاح الصيفي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية بعنوان  «حق الدولة في العقاب ، قائلا: «هذا ما أقره الإسلام لولي الأمر أي الدولة».


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