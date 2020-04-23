خالد عكاشة: سيناء لها حاكم وهو الدولة المصرية

قال الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الخطة الرئيسية الإستراتيجية التي تعمل عليها الدولة والتي تعمل على تأمين الأمن القومي المصري، تسير بشكل قوي في سيناء، مضيفا أن مشروعات التنمية تساعد في جهود الدولة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف عكاشة، في حوار عبر الفيديو كونفرانس، لبرنامج "من مصر"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء الأربعاء، سيناء لها حاكم وهو الدولة المصرية، لافتا إلى أن محور تنمية سيناء يعد أولوية للدولة المصرية.





وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن :"هذه المشروعات المتنوعة والمختلفة ودفع جميع المستثمرين لهذه المنطقة هو الشغل الحديث للحفاظ على الأمن القومي المصري وخاصة أن سيناء البوابة الشرقية لمصر".



