مش قد الهوى لـ شيرين تحقق 4.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية "مش قد الهوى" للفنانة شيرين عبد الوهاب، 4 ملايين و500 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 3 أبريل الجاري.









وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب مصر لليوم الثاني على التوالي عبر قناتها الرسمية بـ يوتيوب.









"مش قدى الهوى" من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية:









قالي انتي مش قد الهوي .. سيبي الهوي لناسه