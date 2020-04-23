AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مش قد الهوى لـ شيرين تحقق 4.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:10 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب - مش قد الهوى
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "مش قد الهوى" للفنانة شيرين عبد الوهاب، 4 ملايين و500 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 3 أبريل الجاري. 


وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب مصر لليوم الثاني على التوالي عبر قناتها الرسمية بـ يوتيوب.


"مش قدى الهوى" من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية:  


قالي انتي مش قد الهوي .. سيبي الهوي لناسه  
ايه دخلك باحساسه .. البعد فيكي حلال
وانا من ساعتها بعدت .. قاللي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة
وانا سيبته يتمادا .. اصل السكوت في الحاله دي هو ابلغ رد


يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، بعد آخر ألبوم طرحته "نساي" في أكتوبر 2018.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيرين عبد الوهاب تطرح "مش قد الهوى" عبر يوتيوب.. فيديو

شيرين عبد الوهاب تتصدر يوتيوب بعد طرح مش قد الهوى

شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند يوتيوب بـ مش قد الهوى.. فيديو

«مش قد الهوى» تحقق مليون مشاهدة لـ شيرين عبد الوهاب ..شاهد

شيرين عبد الوهاب تتجاوز مليون مشاهدة بـ مش قد الهوى ..فيديو

شيرين عبد الوهاب تحصد 2.5 مليون مشاهدة بـ مش قد الهوى ..فيديو

ترشيحاتنا

كهربا ينعى عامل غرفة ملابس الأهلي بكلمات مؤثرة

بشرى .. لقاح الحصبة الألمانية يقلل مضاعفات فيروس كورونا

أخبار الرياضة .. موعد استئناف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية .. راتب شهري خيالي لـ كينو في الأهلي

حرب نووية.. سيناريوهات مرعبة تنتظر العالم حال وفاة زعيم كوريا الشمالية

مش هتحس بالعطش.. نصائح مهمة لصوم صحي في الحرارة المرتفعة

أستمتع بمحاولاتى الفاشلة.. كنزى عمرو دياب تثير جدلا بإطلالة جريئة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مفزع لهجوم وتدافع مئات العمال في الكويت على وجبات الطعام ..شاهد

بملابس عصرية.. حلا شيحة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير