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أخبار العالم

البنتاجون يعلن نتائج التقييم بشأن إطلاق إيران للقمر الصناعي

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:56 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تأكدت من نجاح تجربة إطلاق القمر الصناعي للمرة الأولى. 

ونقلت الشبكة عن "البنتاجون" قولها: إن "التقييم الأمريكي خلص إلى أن تجربة إطلاق قمر صناعي إيراني تمت بنجاح للمرة الأولى".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس أنه أطلق بنجاح أول قمر صناعي مخصص للأعراض العسكرية نحو مدار حول الأرض، في وقت تتزايد فيه التوترات مع الولايات المتحدة بسبب برامج إيران النووية والصاروخية.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يخشون من أن تكنولوجيا الصواريخ البالستية الطويلة المدى التي تستخدمها طهران يمكن أن تُوظف أيضا لإطلاق رؤوس نووية.

وذكر نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية في بيان أمس: "من المتوقع أن نعلم بحلول الغد ما إذا كان إطلاق القمر الصناعي العسكري الإيراني قد نجح أم لا"، مشيرًا إلى أن "إطلاق إيران قمرًا صناعيًا عسكريًا أمر يتجاوز الحدود المقبولة ومثال آخر على سلوك طهران المزعزع للاستقرار".

فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصدر  أمرًا للبحرية بإطلاق النار على أي قوارب مسلحة إيرانية وتدميرها إذا حاولت التحرش بسفن أمريكية في البحر.
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