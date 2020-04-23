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رياضة

الأهلي يكشف سر تأخر إعلان تجديد عقد فايلر ..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:51 ص
فايلر
فايلر
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ياسمين تيسير
كشف شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي ، عن حقيقة تجديد عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق خلال الفترة الحالية. 


وأكد شريف فؤاد، في تصريحات متلفزة لقناة "أون تايم سبورت 2"، أن الاهلي يرغب في تجديد التعاقد مع فايلر خاصة أن عقليته تناسب فريق النادي بشكل رائع.


وأضاف أن فايلر لا يمانع مطلقا من تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري خاصة أنه يشعر بالراحة والسعادة في النادي.


وتابع أن ما يمنع إعلان التجديد هو الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا المستجد.


وأشار إلى أن ما يشغل بال فايلر حاليا هو الاطمئنان إلى أسرته على مصير كرة القدم في مصر والعالم.

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