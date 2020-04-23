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بين الناس

التزام تام بحظر التجول في شارعي فيصل والهرم بالجيزة ..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم - نور المصري

شهد شارعا الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة حالة من الهدوء التام والتزام المواطنين في منازلهم تزامنا مع فرض حظر التجوال في شوارع مصر.


ورصدت كاميرا "صدى البلد" التزم عدد المواطنين والمحلات التجارية بقرار الحظر وحالة وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وكان مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بتطبيق حظر التجول بداية من الساعة الثامنة مساء حتي السادسة صباحا ويستثني من ذلك الصيدليات ومحلات البقالة.


ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مدة وكيفية تطبيق حظر التجوال في شهر رمضان المبارك.


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