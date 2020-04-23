وزير الشباب والرياضة: نتابع كافة إجراءات عودة الرياضيين العالقين بالخارج.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يتم متابعة إجراءات الأندية الإيجابية للحفاظ على العاملين.





وأضاف أشرف صبحي في تصريحات هاتفية لفضائية" أون تايم سبورتس"، أن الدولة المصرية نجحت في إعادة معظم الرياضين المصريين العالقين في الخارج، مشيرا إلي اتخاذ كافة الإجراءات من أجل عودة الجميع خلال الفترة المقبلة .





وتابع:" أتواصل مع سفراء مصر في الدول التي يتواجد بها بعض الرياضيين من أجل عودتهم .





وأكد أن اتحاد الكرة وضع عدة سيناريوهات لعودة المسابقات المحلية من جديد.





وتابع : حالة التوقف الحالية أثرت بشكل سلبي على كافة المؤسسات الرياضية ".