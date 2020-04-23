النيجيري أحمد موسى يكشف حقيقة إصابته بـ كورونا

كشف النيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر السعودي، حقيقة إصابته وأحد أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد فحوص أظهرت عينة إيجابية له.







وكتب موسي عبر حسابه على "تويتر": "كونوا أكثر حرصًا على تجنب الأخبار المزيفة عني أو عائلتي، وأتحدث هنا عن تلك التي تتعلق بعينة إيجابية حول فحوص فيروس كورونا، نحن وصلنا إلى بلادنا قادمين من السعودية، وبدأنا في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، حافظوا على المسافة، وابقوا بأمان".







وغادر أحمد موسي يوم الإثنين الماضي، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا على متن طائرة خاصة، أقلته وأفراد أسرته، بعد أن سمحت له إدارة النصر بالسفر.









وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.



ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.



