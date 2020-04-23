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محافظات

نائب المنوفية: السنوات الصعبة مرت وسنجني ثمار صبرنا جميعا

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:21 ص
صدى البلد
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محمد امين
قال النائب أيمن معاذ وكيل لجنة الزراعة والرى بعد موافقة المجلس على قانون ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وقانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية ان الشعب ضرب أروع المثل فى قدرته على تحمل معركة البناء ووقوفه بجانب الدولة  لتصحيح المسار خلال السنوات الست الأخيرة وتحمل كثيرا   ، وحان الوقت ان يجنى ثمار صبره ومثابرته .

وأضاف أن موافقة البرلمان على تلك القوانين جاء تطبيقا لمبدأ العدل والمساواة بين ابناء الشعب المصرى وانتصارا لأصحاب المعاشات.

واوضح "معاذ " أنه وافق على قانون فتح اعتماد إضافة بـ10 مليارات جنيه لمواجهة كورونا لكى تعبر مصر من تلك الازمة

وعن اتخاذ المجلس اليوم ولأول مرة  التصويت بالنداء قال معاذ إن اللائحة الداخلية للمجلس تجيز ذلك وأن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس اتخذ صلاحياته لعدم الزحام داخل القاعة طبقا للإجراءات الاحترازية التى يتخذها مجلس النواب للوقايه من فيروس كورونا .
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