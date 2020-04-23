نائب المنوفية: السنوات الصعبة مرت وسنجني ثمار صبرنا جميعا

قال النائب أيمن معاذ وكيل لجنة الزراعة والرى بعد موافقة المجلس على قانون ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وقانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية ان الشعب ضرب أروع المثل فى قدرته على تحمل معركة البناء ووقوفه بجانب الدولة لتصحيح المسار خلال السنوات الست الأخيرة وتحمل كثيرا ، وحان الوقت ان يجنى ثمار صبره ومثابرته .





وأضاف أن موافقة البرلمان على تلك القوانين جاء تطبيقا لمبدأ العدل والمساواة بين ابناء الشعب المصرى وانتصارا لأصحاب المعاشات.





واوضح "معاذ " أنه وافق على قانون فتح اعتماد إضافة بـ10 مليارات جنيه لمواجهة كورونا لكى تعبر مصر من تلك الازمة



