تسبب في وفاة 50%.. رامي رضوان يحذر من عقار كلوروكوين لعلاج كورونا

حذر الإعلامي رامي رضوان، من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين لعلاج فيروس كورونا.





وقال "رضوان"، في تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، أن العديد من المواطنين أقبل على شراء عقار هيدروكسي كلوروكوين، ظنًا منهم أنه فعّال فى علاج فيروس كورونا.





وتابع رامى رضوان، أن وكالة الأنباء الدولية "أسوشيتد بريس"، نشرت تقريرا يفيد بأنه تمت تجربة هذا العقار على 368 مصابا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة توفى منهم 50%، بينما المصابون الذين لم يتلقوا الرعاية الطبية العادية جاءت نسبة الوفيات بينهم 11%.





وأعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أنه لا أثر على الإطلاق لكورونا على صيام الأصحاء، وإنما الأعذار للمرضى سواء من المصابين بكورونا أو غيرها، وذلك ما أكدته منظمة الصحة العالمية بشأن صيام شهر رمضان.





ومن جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من أنه لا أثر على الإطلاق لكورونا على صيام الأصحاء، بل الأعذار للمرضى سواء من المصابين بكورونا أم من غيرهم.



