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محافظات

زينة وفانوس رمضان لمرضى فيروس كورونا بمستشفى العزل بالنجيلة ..فيديو وصور

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
لم يمنع فيروس كورونا مسئولي مستشفى العزل بالنجيلة من مشاركة المرضى وطاقم العمل بالمستشفى فرحتهم بقدوم شهر رمضان المعظم. 

وأكد الدكتور محمد علي، مدير مستشفى العزل بالنجيلة، أنه تم تعليق زينة وفانوس رمضان بمدخل وطرق المستشفى بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأضاف الدكتور محمد علي أن ذلك يأتي تخفيفا على مرضى فيروس كورونا ورفع الروح المعنوية للطاقم الطبي بالمستشفى ومشاركتهم شهر  رمضان.

وأشار إلى أننا نسعى إلى أن نشارك المرضى والطاقم الطبي لكافة المناسبات  حيث تم توزيع الورود خلال أعياد شم النسيم وتم تعليق الزينة بمناسبة شهر رمضان تعويضا للمرضي والطاقم الطبي عن ترك أسرهم ورفع الروح المعنوية.

يذكر أن مستشفى العزل بالنجيلة تعد أولى مستشفيات العزل على مستوى مصر والتي اختارتها وزارة الصحة لعلاج مرضي فيروس كورونا.
زينة وفانوس رمضان لمرضى فيروس كورونا بمستشفى العزل بالنجيلة ..فيديو وصور
زينة وفانوس رمضان لمرضى فيروس كورونا بمستشفى العزل بالنجيلة ..فيديو وصور
زينة وفانوس رمضان لمرضى فيروس كورونا بمستشفى العزل بالنجيلة ..فيديو وصور
زينة وفانوس رمضان لمرضى فيروس كورونا بمستشفى العزل بالنجيلة ..فيديو وصور
زينة وفانوس رمضان لمرضى فيروس كورونا بمستشفى العزل بالنجيلة ..فيديو وصور
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