علاء عابد: شكرا رجل الصناعة محمد أبو العينين على مساندته للدولة ..فيديو

قدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، التهنئة للشعب وجميع أعضاء مجلس النواب، مسلمين ومسيحيين، بحلول شهر رمضان المبارك.





وأضاف النائب علاء عابد، أثناء كلمته بمجلس النواب المذاعة ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن ما يقوم به رجال القوات المسلحة ورجال الأعمال من تبرعات ومنهم رجل الأعمال والصناعة، النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، وما قام به المجلس هو فرض عين علينا لـ الوقوف بجانب الدولة.









وأكد علاء عابد أن ما قام به هيئة مكتب المجلس، المستشار محمود فوزى الامين العام من منظومة حمت النواب من التعرض لـ الاصابة بفيروس كورونا فعلينا التقدم لهم بالشكر.









وعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، فى مجلس النواب خلال التصويت على عدد من مشروعات القوانين.









وقدم النائب محمد أبو العينين ، خلال كلمته بمجلس النواب المذاعة ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، التهنئة لجميع مجلس النواب ولـ المصريين بحلول شهر رمضان المبارك.









ولفت أبو العينين ، إلى أن جميع أعضاء مجلس النواب قاموا بمجهود كبير، وتابع: " كونوا فخورين بما أنجزتم من تشريعات، موضحًا أن هذا الإنجاز الذى تم يفخر به كل مواطن فى الشارع المصري.