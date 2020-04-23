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رياضة

رود كرول: التنظيم والاحترافية سبب حصد النادي الأهلي للبطولات ..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:57 ص
حسام الحارتي

قال رود كرول، المدير الفني السابق للزمالك ومنتخب مصر، إن المنتخب كان
قادرا على التتويج بأمم إفريقيا عام 1996.



وأضاف رود كرول، في تصريحات هاتفية بفضائية "أون تايم سبورتس"، "أحمد حسن وحازم إمام ونادر السيد من أفضل اللاعبين الذين دربتهم في مصر".



وتابع "أحمد الكأس من النجوم الذين تألقوا في صفوف منتخب مصر أثناء
قيادتي له ".



وأكد أن نقص الخبرة هي سبب غياب البطولات عن نادي الزمالك خلال فترة توليه قيادة الفريق.



وأتم "أعجب الآن بأداء الأهلي وبيراميدز "، مضيفا أن التنظيم والاحترافية السبب في حصد النادي الأهلي للبطولات في كافة الأوقات.

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