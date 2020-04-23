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آية عبد الرحمن: مصر تسير في طريق التنمية بإخلاص وإرادة وطنية

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:34 ص
الإعلامية اية عبد
الإعلامية اية عبد الرحمن
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عادل نصار

أثنت الإعلامية آية عبد الرحمن، على المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية شبه جزيرة سيناء، مؤكدا أن هذه الافتتاحات كانت رسالة لكل مصري بأن مصر تقدر وتسير وقادرة على تخطي المصاعب.


وأضافت عبد الرحمن، في برنامجها "الآن"، المذاع عبر شاشة "أكسترا نيوز"، مساء أمس الأربعاء، أن اليوم استثنائي في التاريخ المصري لأن ما يحدث هو أمر محترم وفي توقيت يعيش فيه العالم حالة من التخبط والتراجع وعلى كافة المستويات والاقتصادية بصفة خاصة.


وأكدت مقدمة برنامج "الآن"، "ما عملناه منذ 6 سنوات مخلينا واقفين وصامدين اليوم"، مشيرة إلى أن مصر تسير في طريق التنمية بكل إخلاص وإرادة وطنية.


وأكملت الإعلامية، أن الافتتاحات كانت عظيمة ومفرحة ورسالة حقيقة تدعو للفخر والعزة بمصر بلدنا.

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