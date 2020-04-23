في ذكرى وفاة الشاويش عطية.. تعرف على زيجات رياض القصبجي الأربعة

يوافق اليوم الذكرى الـ 57 لوفاة الفنان رياض القصبجي "الشاويش عطية"، ونرصد عنه القصة المأساوية الأخيرة في حياته، والتي منعته من المشاركة في فيلم «الخطايا» لعبد الحليم حافظ.

يوافق اليوم الذكرى الـ 57 لوفاة الفنان رياض القصبجي "الشاويش عطية"، ونرصد عنه القصة المأساوية الأخيرة في حياته، والتي منعته من المشاركة في فيلم «الخطايا» لعبد الحليم حافظ.

وُلد رياض القصبجي في عام 1903 في مدينة «جرجا» بصعيد مصر، حيث التقاليد الصعيدية الصارمة حتى نزح مع عائلته للقاهرة تفاديا لتلك الموروثات حتى عمل كمساري بهيئة السكة الحديد ومنها انضم إلى التمثيل في المسرح الخاص بتلك الهيئة، حيث تنقل من خلاله في عدد من الفرق الفنية مثل فرقة علي الكسار وجورج أبيض وأخيرًا استقر مع فرقة إسماعيل ياسين.

وُلد رياض القصبجي في عام 1903 في مدينة «جرجا» بصعيد مصر، حيث التقاليد الصعيدية الصارمة حتى نزح مع عائلته للقاهرة تفاديا لتلك الموروثات حتى عمل كمساري بهيئة السكة الحديد ومنها انضم إلى التمثيل في المسرح الخاص بتلك الهيئة، حيث تنقل من خلاله في عدد من الفرق الفنية مثل فرقة علي الكسار وجورج أبيض وأخيرًا استقر مع فرقة إسماعيل ياسين.

تزوج الفنان الراحل رياض القصبجي، 4 مرات وقد أحدثت حفيدته (جويا) جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا قبل سنوات، وهي من ابنته من زوجته الإيطالية.





وبدأت (جويا) مشوارها الفني عن طريق الإعلانات وقد استعان بها المخرج سيد سيف للاشتراك في فيلم (علاقات خطرة) الذي قام بإخراجه وتأليفه وشاركها البطولة كل من: مجدي فكري وسماح السعيد وفكري صادق، وقد تم تصويره في إحدي القري السياحية عام 2011.



