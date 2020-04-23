وضع كوب من الماء بجانب السرير ليلا غير مفيد

يوصي معظم الأطباء بتناول 8 أكواب من الماء يوميًا للبقاء رطبًا. لكن الكثير من الناس يكافحون من أجل تناول الكمية المطلوبة من الماء، لذلك يستخدمون طرقًا مختلفة لتذكير أنفسهم بالحفاظ على هذه العادة الصحية. ووضع كوب من الماء على المنضدة الخاصة بك هو تذكير جيد لأخذ رشفة أول شيء في الصباح. ومع ذلك ، قد لا يكون الحفاظ على الماء بالقرب من سريرك مفيدًا كما اعتقدت.
إذا قمت بملء الزجاج بماء الصنبور ، فربما يحتوي على الكلور المضاف للتطهير. لكن الكلور سيبدأ في التبخر خلال ساعات الليل ، مما يغير طعم الماء. نتيجة لذلك ، قد تعتقد أن الماء طعمه قليلًا إذا كنت معتادًا على احتساء ماء الصنبور
عندما تأخذ رشفة من الماء ، فإنك تنقل ملايين البكتيريا من فمك إلى الزجاج ثم إلى الماء. لذلك إذا قررت شرب بعض الماء من هذا الزجاج في المساء أثناء محاولتك النوم ، فسوف تدخل الجراثيم إلى الداخل وتتكاثر في الصباح.
إذا قمت بملء الزجاج بماء الصنبور ، فربما يحتوي على الكلور المضاف للتطهير. لكن الكلور سيبدأ في التبخر خلال ساعات الليل ، مما يغير طعم الماء. نتيجة لذلك ، قد تعتقد أن الماء طعمه قليلًا إذا كنت معتادًا على احتساء ماء الصنبور
عندما تأخذ رشفة من الماء ، فإنك تنقل ملايين البكتيريا من فمك إلى الزجاج ثم إلى الماء. لذلك إذا قررت شرب بعض الماء من هذا الزجاج في المساء أثناء محاولتك النوم ، فسوف تدخل الجراثيم إلى الداخل وتتكاثر في الصباح.