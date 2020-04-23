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أخبار العالم

ترامب: سياستنا لاحتواء كورونا أصبحت أفضل.. والفيروس لن يعود بنفس القوة

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:41 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن سياسة الولايات المتحدة تجاه احتواء فيروس كورونا المستجد أصبحت أفضل. 

وأضاف "ترامب"، أثناء المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقده مع خلية الأزمة المسئولة عن ملف مكافحة الوباء، "فيروس كورونا لن يعود بنفس القوة التي شهدناها وقد لا يعود أبدًا".

وتابع "سنقوم بإرسال عدد من أجهزة التنفس إلى عدد من البلدان منها إسبانيا والمكسيك".

من جانب آخر، قالت خلية الأزمة إنها ستضع استراتيجية تعقب المخالطين وذلك ضمن جهود الحد من تفشي الفيروس.

وأضافت "نطالب الأمريكيين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، ويجب علينا عدم الخلط بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا العادية".
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