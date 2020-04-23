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رياضة

الأهلي يوجه رسالة لـ حسام عاشور..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:45 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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ياسمين تيسير
أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي أن قرار مجلس الادارة بعدم المساس بـ رواتب جميع العاملين في النادي يعني تقسيم صرف رواتب شهري  ابريل و مايو على قسطين خاصة للرواتب المرتفعه مثل اللاعبين و الاجهزة الفنية.


وتابع أن الاهلي يسعى لتطوير موارده خلال الفترة الحالية مشددا  على انه من الصعب الكشف عن تلك الخطه الا عقب الاستقرار الرسمي عليها.


وأكمل أن النادي قرر مد فترة العمل بالنظام القديم والذي ينص على ان قيمة الاشتراك 500 الف جنيه للفرع الرئيسي و250 للافرع الاخرى مشددا على ان اشرف صبحي وزير الرياضة وافق على هذا الامر.


وتابع أن هناك خطه من اجل تطوير قناة النادي الاهلي خلال الفترة المقبله وأنه في نصف يوليو المقبل سيتم تنفيذ التطوير


أما بشأن حسام عاشور نجم الاهلي فأكد ان اللاعب لم يستقر حتى الان على قراره النهائي بشان البقاء داخل الفريق او الرحيل مشددا على انه ابن من ابناء النادي والجميع يتمنى بقاءه.

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