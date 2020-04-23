الأهلي يوجه رسالة لـ حسام عاشور..فيديو

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي

الأهلي

أن قرار مجلس الادارة بعدم المساس بـ رواتب جميع العاملين في النادي يعني تقسيم صرف رواتب شهري ابريل و مايو على قسطين خاصة للرواتب المرتفعه مثل اللاعبين و الاجهزة الفنية.