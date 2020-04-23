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تعليم

مدير مكافحة العدوي يقدم نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة للصيام

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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حسام الفقي
قالت الدكتورة سامية عبدة استاذ الباثولوجيا ونائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوي انه يجبعلي اصحاب الأمراض المزمنة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة التي قد تكون مصدر العدوي بالفيروس والبقاء بالمنزل وعدم النزول الا للضرورة القصوي خلال الصيام .

واضافت عبده خلال تصريحاتها لصدي البلد يجب الأبتعاد عن الأطعمة التي تحتوي علي نسبة كبيرة من الدهون والبروتينات والسكريات وقد تسبب نقص نسبة الألياف والمعادن بالجسم كما تحرم الجسم من الفيتامينات والكثير من العناصر الاخري التي يحتاجها السجم 

وأكد نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس علي متابعة أخذ الأدوية بشكل منتظم والحفاظ علي السوائل بشكل كبير 

وأضافت الدكتورة سامية انه من المتوقع مع ارتفاع درجة الحرارة قد يقل نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد 

واوضحت بعض التعليمات التي يجب العمل بها خلال الفترة المقبلة أولا الالتزام في المنزل وعدم النزول الا للضرورة القصوي بالإضافة الي عدم ملامسة اليد لسطح يرجح وجود فيروس كورونا عليه اذ يمكن ان ينتقل الفيروس الي الجسم بهذه الطريقة وعدم التقبيل والمخالطة عن قرب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب الأفراد وتجنب لمس الأنف والعين
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