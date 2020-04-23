لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

تنطلق رحلات السكة الحديد، اليوم الخميس ، من وإلى جميع محافظات مصر، وننشر في هذا التقرير مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات.

تضم مواعيد القطارات التي أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيلها، القطارات المكيفة والمميزة، والمختلطة التي تم تسييرها على خطوط الضواحي، المرتبطة بالقاهرة.

القاهرة للمحافظات

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 986 ـ مكيف، وقطار رقم 166 ـ مميز، وقطار رقم 990 ـ مكيف، وقطار رقم 987 – مكيف، وقطار رقم 935 – مكيف، وقطار رقم 1935 – مكيف.

وقطار رقم 3001 – مكيف، وقطار رقم 167 – مميز، وقطار رقم 991 – مكيف، وقطار رقم 1163- مميز.

كما تضم قائمة قطارات الصعيد، قطار رقم 81 – مميز، وقطا رقم 1081 – مميز، وقطار رقم 157 – مميز، ومواعيد قطارات إسكندرية، وقطار رقم 923 – مكيف.

كما تشمل، قطار رقم 915 – مكيف، وقطار رقم 919 – مكيف، وقطار رقم 1203 – مميز، وقطار رقم 15 – مميز.

مواعيد القطارات المميزة

تضم قائمة القطارات المميزة قطارات رقم :”1926، و859 ، و623، و19:35، ورقم 837، وقطار رقم 243 – ركاب، قطار رقم 557، و558، و989، ، و961 ، و261، و281 ، و393″.

مواعيد قطارات اسكندرية

وفرت هيئة السكة الحديد، عدد من القطارات المتجهة من القاهرة للإسكندرية، بفئات مميزة، ومطورة، ومكيفة، خلال الفترة من الساعة الساسة صباحا وحتي الساعة الثامنة مساء يوميا.

ضمن قائمة القطارات :” 923، و915، و919، و132، و2001، وقطارات، 1203، و917، و15، و11، 909، إضافة إلي قطارات، 901، و905، و7، و903، 1205″.



ووفقًا للصور المرفقة يمكنك التعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد

