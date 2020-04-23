AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:08 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
Advertisements
حمادة خطاب

تنطلق رحلات السكة الحديد، اليوم الخميس ، من وإلى جميع محافظات مصر، وننشر في هذا التقرير مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات.

تضم مواعيد القطارات التي أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيلها، القطارات المكيفة والمميزة، والمختلطة التي تم تسييرها على خطوط الضواحي، المرتبطة بالقاهرة.

القاهرة للمحافظات

مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 986 ـ مكيف، وقطار رقم 166 ـ مميز، وقطار رقم 990 ـ مكيف، وقطار رقم 987 – مكيف، وقطار رقم 935 – مكيف، وقطار رقم 1935 – مكيف.

وقطار رقم 3001 – مكيف، وقطار رقم 167 – مميز، وقطار رقم 991 – مكيف، وقطار رقم 1163- مميز.
كما تضم قائمة قطارات الصعيد، قطار رقم 81 – مميز، وقطا رقم 1081 – مميز، وقطار رقم 157 – مميز، ومواعيد قطارات إسكندرية، وقطار رقم 923 – مكيف.

كما تشمل، قطار رقم 915 – مكيف، وقطار رقم 919 – مكيف، وقطار رقم 1203 – مميز، وقطار رقم 15 – مميز.

مواعيد القطارات المميزة

تضم قائمة القطارات المميزة قطارات رقم :”1926، و859 ، و623، و19:35، ورقم 837، وقطار رقم 243 – ركاب، قطار رقم 557، و558، و989، ، و961 ، و261، و281 ، و393″.

مواعيد قطارات اسكندرية
وفرت هيئة السكة الحديد، عدد من القطارات المتجهة من القاهرة للإسكندرية، بفئات مميزة، ومطورة، ومكيفة، خلال الفترة من الساعة الساسة صباحا وحتي الساعة الثامنة مساء يوميا.

ضمن قائمة القطارات :” 923، و915، و919، و132، و2001، وقطارات، 1203، و917، و15، و11، 909، إضافة إلي قطارات، 901، و905، و7، و903، 1205″.

ووفقًا للصور المرفقة يمكنك التعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد

لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر بالقطار.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

لو مسافر بالقطار.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة لتركيا.. أردوغان ينشر طائرات F16 في ليبيا لمساعدة الوفاق

وضع كوب من الماء بجانب السرير ليلا غير مفيد

في ذكرى وفاة الشاويش عطية.. قصة رحيل رياض القصبجي المأساوية

في عيد ميلاد أحمد عزمي.. قصة اتهامه بـ قضية مخدرات وقتل شقيقه على يد مسجل خطر

هل يقبل صيام من ينام طول نهار رمضان؟.. علي جمعة يوضح

اشترى آيفون 7 بلس بـ 4050 جنيها فقط..تعرف على السر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس