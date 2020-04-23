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رياضة

لاعبو المصري ليسوا للبيع.. تفاصيل جلسة عبد الظاهر السقا مع أمير مرتضى ..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:09 ص
امير مرتضي
امير مرتضي
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ياسمين تيسير
كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي في النادي المصري ، عن تفاصيل جلسته مع أمير مرتضى، المشرف على الكرة في الزمالك، لافتا إلى أن الجلسة كانت ودية تمامًا، وتمت بمحض الصدفة.


وأكد عبد الظاهر السقا، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 2"، أن أمير مرتضي أخبره بأنه لا صحة لما يتردد حول سعى الزمالك لضم أي للاعب من الفريق البروسعيدي، مشددا على أنه في حال رغب الزمالك في التعاقد سيخاطب المصري رسميا.


وأضاف عبد الظاهر السقا أن المصري ممنوع من القيد لذلك لا نية لبيع أي لاعب أثناء الفترة الحالية، مؤكدا أن "لاعبي المصري ليسوا للبيع". 


وتابع أن كريم عراقي نجم الفريق للاعب جيد وقدم أداء رائعا مع المنتخب الأولمبي كما أن علاقته بالنادي رائعة.


وأكمل أن النادي جهز أوراق الاستئناف بشأن فتح باب القيد للنادي، مؤكدا أن فور أن تستأنف المحكمة الرياضية عملها سيتم تقديم الأوراق على الفور.

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