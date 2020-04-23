مين أحلى؟.. فيفي عبده وسمية الخشاب تتألقان في أحدث ظهور

حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة تجمعها بالفنانة فيفى عبده.
تألقت سمية الخشاب فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بلوزة أوف شولدر اتسمت باللون الأخضر اللامع، ونسقت معها بنطلون باللون الاسود، ما منحها إطلالة مميزة.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فيفى عبده على خصلات شعرها الأسود المموج والمنسدل على كتفيها، فيما احتارت مكياجا جذابا مرتكزا على المتناسقة مع لون إطلالتها.
بينما ظهرت فيفى عبده فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت عباءة باللون الأسود ومكشوفة من الكتفين، واتسم التصميم ببعض التطريزات البسيطة، كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، واختارت مكياج جذابا متناسق مع لون بشرتها.