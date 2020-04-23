مبعوث الأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030: القطاع الخاص في مصر يجب أن يثبت قدرته على المساندة الاجتماعية.. و30 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة إذا أحسنا استغلال الفرص

المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030:

- القطاع الخاص فى مصر يجب أن يثبت قدرته على المساندة الاجتماعية

- 30 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة إذا أحسنت مصر استغلال الفرص

- مصر مستفيدة من التقلبات سوق النفط في الأجل القصير ولمصلحة الموازنة في الأجل الطويل









قال الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، نائب رئيس البنك الدولي سابقا ووزير الاستثمار الأسبق إن ما رأيناه من انهيار لسعر النفط هو زيارة للمستقبل وعودة، حيث سيؤثر هذا الوضع على كافة القطاعات سواء تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى ان مصر مستفيدة من التقلبات في الأجل القصير، ولمصلحة الموازنة في الأجل الطويل.





ودعا محيى الدين خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لتطبيق منظومة الدخل الأساسي الشامل لاعتبارات الاستقرار الاجتماعى، وهو ما يحتاج موازنة تختلف في أولوياتها سواء في إنفاقها أو إيراداتها، لحماية الجميع من البطالة.





وأشار إلى أن عدد العاطلين في الولايات المتحدة ارتفع بصورة تاريخية إلى 22 مليون مواطن، في الوقت الذى كانت تشير فيه تقديرات منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع عدد العاطلين عالميا لنحو 25 مليون مواطن قبل 10 أيام، وهى التقديرات التي ارتفعت حاليا لنحو 195 مليون عاطل عالميا نتيجة تفاقم الأزمة.





وشدد محيى الدين على أن القطاع الخاص إذا لم يثبت قدرته على المساندة الاجتماعية بجانب كفاءته في الإنتاج، وطرح حلول للمجتمع، سيتحمل تكلفة ذلك فى المستقبل، لافتا إلى أن هذه الأزمة تمثل فرصة ذهبية لعلاج الصورة الذهنية السيئة عن مساهمة القطاع الخاص في المجتمع، وفرصة لطرح حلول جديدة.





,قال الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، نائب رئيس البنك الدولي سابقا ووزير الاستثمار الأسبق، إن هناك ثلاثة مصادر رئيسية للنمو الاقتصادي تتمثل في الصادرات وأرقامنا فيها متواضعة جدا، والاستهلاك، والاستثمار.





ولفت محي الدين، إلى أن التقديرات العالمية لتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر – وذلك قبل الإعلان الرسمي لدخول الاقتصاد العالمى مرحلة الركود - كانت تقدر بنحو 30 - 40 %، لافتا إلى أن 50% من هذه الاستثمارات ستأتى من الأرباح المحتجزة، وقال إن زيادة حجم وارداتنا يمكن تحويلها إلى فرصة لجذب استثمارات أجنبية في سلاسل الإمداد، وهو ما يحتاج تعاونا كاملا بين الحكومة والقطاع الخاص ويعتمد على تعاون الطرفين.





وأشار محيى الدين إلى أن مصر يمكنها استهداف نحو 30 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة إذا أحسنت استغلال الفرص وبذلت مزيد من الجهود، وهو ما يتطلب وجودا قويا للدولة في مجالات محددة تتمثل في التعليم والرعاية الصحية والمنظومة التكنولوجية، ولفت إلى نوع آخر من الاستثمارات المطلوبة للدولة والتي أطلق عليها استثمار "الصمود والتصدى" لمواجهة الأزمات وتغيرات المناخ مثل الزراعة والطاقة المتجددة والقوى البشرية.





جاء ذلك خلال ندوه عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عبر الإنترنت بعنوان: "كيف نستعد للواقع الجديد؟" لمناقشة استعدادات مصر لعصر ما بعد كورونا، وذلك استكمالا للمحاضرة التي تحدث بها الدكتور محمود محيى الدين حول الاستعداد للواقع الجديد بعد الأزمة مطلع أبريل الجارى، وترأسها وأدارها عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز.