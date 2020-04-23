في ذكرى وفاة نعيمة عاكف.. قصة رحيل مأساوية بعد الرقص في الطفولة

يصادف اليوم الخميس 23 أبريل، ذكرى وفاة الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، التي وُلدت في 7 أكتوبر عام 1929، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 1966 عن عمر ناهز الـ37 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.









قدمت نعيمة عاكف، الرقص والغناء والمونولوج وأجادت فن التمثيل، وأسعدت الملايين بفنها الراقي، فمع هذا الفن والتوهج كان حظها في هذا العالم قليلا، فقد هاجمها وحش المرض الذي أنهى حياتها التي كانت مفعمة بالنشاط والحيوية وحب الحياة.









بدأت نعيمة عاكف، في تعلم فن الرقص والاستعراض من خلال السيرك الذي يمتلكه والدها، وبدأت بالعمل فيه وهي لم يتجاوز عمرها الرابعة، واستطاعت أن تخطف الأنظار إليها بحركاتها البهلوانية الرشيقة، واستحوذت على الأضواء من باقي أعضاء الفرقة على الرغم من صغر سنها.







