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ديني

وزير الأوقاف: ينبغي أن ننشغل في الشهر الكريم بالعبادة لا الجدل

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:08 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن أبواب الرحمة في هذا الشهر الكريم واسعة ، من صيام ،  وصلاة ، وذكر ، وقراءة قرآن ، ودعاء ، وإنفاق في سبيل الله عز وجل ، فالمؤمن الحقيقي هو من يكف فيه عن الجدل وينشغل فيه بالعمل راجيًا القبول ، بعيدا عن الحقد والحسد والكيد والمكر ، لأن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين ، إنما يتقبل من المتقين .


وأضاف وزير الأوقاف قائلا: علينا أن نسارع ونسابق في المتيسر من الخيرات و أبواب الرحمة والخير في ضوء المتاح والمباح ، وألا نتشبث بالمتعذر فنضيع المتيسر ، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسًا إلا وسعها في المتاح والمتيسر ، والعبرة بإخلاص النية لله عز وجل في العمل .


وتابع: ينبغي ألا نذهب حسناتنا في الجدل ، أو نحرقها بالغيبة والنميمة ، ناهيك عن الكذب والافتراء ، و ترويج الشائعات والأباطيل ، والخروج على مقتضى الصيام والقيام ، فالصائم الحق لا يكذب ، ولا يغش ، ولا يخون ، ولا يغدر ، ولا يمكن أن يكون سبابا أو فاحشا أبدا ، ، " وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم " .
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