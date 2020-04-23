وزير الأوقاف: ينبغي أن ننشغل في الشهر الكريم بالعبادة لا الجدل

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن أبواب الرحمة في هذا الشهر الكريم واسعة ، من صيام ، وصلاة ، وذكر ، وقراءة قرآن ، ودعاء ، وإنفاق في سبيل الله عز وجل ، فالمؤمن الحقيقي هو من يكف فيه عن الجدل وينشغل فيه بالعمل راجيًا القبول ، بعيدا عن الحقد والحسد والكيد والمكر ، لأن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين ، إنما يتقبل من المتقين .









وأضاف وزير الأوقاف قائلا: علينا أن نسارع ونسابق في المتيسر من الخيرات و أبواب الرحمة والخير في ضوء المتاح والمباح ، وألا نتشبث بالمتعذر فنضيع المتيسر ، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسًا إلا وسعها في المتاح والمتيسر ، والعبرة بإخلاص النية لله عز وجل في العمل .







