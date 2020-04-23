في ذكرى وفاة نعيمة عاكف.. تعرف على عدد زيجاتها

يصادف اليوم الخميس 23 أبريل، ذكرى وفاة الفنانة الراحلة نعيمة عاكف، التي ولدت في 7 أكتوبر عام 1929، ورحلت في مثل هذا اليوم عام 1966 عن عمر ناهز الـ37 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.





نعيمة عاكف تزوجت مرتين الأولى من المخرج الأولى من المخرج حسين فوزي رغم فرق السن الكبير بينهما، وأخرج لها كثيرا من الأفلام الناجحة، ولكنها انفصلت عنه لتتزوج من المحاسب صلاح الدين عبد العليم، وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد.



ولدت نعيمة عاكف، في مدنة طنطا لأب يمتلك سيركا يقدم فيه عروضا فنية خلال الاحتفال بمولد السيد البدوي، حيث خرجت الطفلة نعيمة إلى الحياة لتجد نفسها بين الوحوش والحيوانات والألعاب البهلوانية مثل سائر أفراد أسرتها، حيث قام والدها على تعليمها وتأهيلها لأصول الرقص وإتقان الألعاب البهلوانية، وعندما بلغت من العمر الرابعة بدأ والدها يعتمد عليها كواحدة تستطيع أن تجلب له الزبائن من المغرمين بالألعاب البهلوانية والأكروبات.

انفصل والداها وهي في العاشرة من عمرها، الأمر الذي جعل والدتها تغادر إلى القاهرة ومعها بناتها الخمس، واستقر بهن المقام بشقة متواضعة بشارع محمد علي، ما جعل الطفلة نعيمة تقوم بالرقص في شوارع القاهرة مع شقيقاتها من أجل تدبير نفقات المعيشة مع والدتهن.





قدمت نعيمة عاكف، الرقص والغناء والمونولوج وأجادت فن التمثيل، أسعدت الملايين بفنها الراقي، فمع هذا الفن والتوهج كان حظها في هذا العالم قليلا، فقد هاجمها وحش المرض الذي أنهى حياتها التي كانت مفعمة بالنشاط والحيوية وحب الحياة



